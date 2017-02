Vorschau (19:02) Caixabank gewinnt langen Übernahmekampf in Portugal Seit rund vier Jahren kämpfte Caixabank gegen den Widerstand der anderen Aktionäre um die Übernahme der Banco Português de Investimento (BPI). Das zweite Angebot hat nun zum Erfolg geführt. Am Mittwoch erklärte das Kreditinstitut aus Barcelona, dass die große Mehrheit der übrigen Anteilshaber die Offerte zum Preis von 1,134 Euro angenommen habe. Caixabank hat daher seinen Anteil von zuvor 45,5% auf 84,5% ausgebaut, was 644 Mill. Euro kosten wird. Der CEO der Caixabank, Gonzalo Gortázar, hatte bei der Vorlage der Jahresbilanz letzte Woche erklärt, der Kauf sei eine „große Gelegenheit, um Wert zu schaffen". Mit BPI, der fünftgrößten Bank des Nachbarlandes, haben die Katalanen nun erstmals das Sagen bei einem ausländischen Geldinstitut. Mit einer gemeinsamen Bilanzsumme von rund 380 Mrd. Euro hat Caixabank somit sein Ziel erreicht, die größte Bank auf der Iberischen Halbinsel zu sein. Die heimischen Konkurrenten Santander und BBVA bringen dabei zwar noch mehr Gewicht in die Waagschale, erzielen jedoch den überwiegenden Teil ihres Geschäfts außerhalb von Spanien und Portugal.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.2.2017: Bericht von Thilo Schäfer auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25961&titel=Caixabank-gewinnt-langen-Uebernahmekampf-in-Portugal



