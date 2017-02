Vorschau (19:02) Møller-Mærsk landet tief in der Verlustzone Nach einem Milliardenverlust im abgelaufenen Geschäftsjahr stellt der dänische Reederei- und Ölkonzern A.P. Møller-Mærsk für 2017 etwas bessere Zahlen in Aussicht. Der 2016 um mehr als 75% gesunkene bereinigte Gewinn von 711 Mill. Dollar soll dank Verbesserungen bei der Reederei Mærsk Line steigen. Anleger zeigten sich verschnupft, auch weil das Ergebnis im Schlussquartal Erwartungen enttäuschte. Zudem wird die Dividende für 2016 halbiert. Der Aktienkurs sank in Kopenhagen in der Spitze um gut 7%. Wie Møller-Mærsk mitteilte, erwartet die Konzerndivision Transport und Logistik 2017 einen bereinigten Gewinn über 1 Mrd. Dollar. Dabei geht der Konzern im Zuge schrittweiser Verbesserungen bei den Frachtraten davon aus, dass die Containerreederei Mærsk Line ihr bereinigtes Ergebnis nach einem Verlust von 384 Mill. Dollar im abgelaufenen Jahr um mehr als 1 Mrd. Dollar steigern kann. Unterstellt wird ein Wachstum beim Containertransport auf dem Seeweg um 2 bis 4%. Die übrigen Geschäftseinheiten der Division – APM Terminals, Damco, Svitzer und Mærsk Container Industry – sollen wie 2016 einen bereinigten Gewinn von zusammen rund 500 Mill. Dollar erreichen. Von der Energiedivision wird in diesem Jahr ein bereinigter Gewinn von rund 500 Mill. Dollar erwartet, wobei Mærsk Oil der wesentliche Gewinnbringer sein soll.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.2.2017: Berichterstattung von Carsten Steevens auf den Seiten 1 und 9



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25962&titel=Møller-Mærsk-landet-tief-in-der-Verlustzone



