Vorschau (19:02) Lateinamerikanische Finanzmärkte: Gute Aussichten in Argentinien Zumindest in Argentinien hat es einen rasanten Start ins neue Jahr gegeben: Die Börse in Buenos Aires legte im Januar bereits um 15% zu, nach bereits kräftigem Wachstum 2016. Vor genau einem Jahr lag der Merval-Index bei etwa 11.000 Punkten, nun befindet er sich kurz vor der Marke von 20.000 Punkten. Das ist fraglos eine Folge der marktfreundlichen Politik des neuen Präsidenten Mauricio Macri, der Devisenkontrollen ebenso beerdigt hat wie den Konflikt mit den Altschuldnern. Zudem trägt auch die Politik der Inflationskontrolle des Zentralbankchefs Federico Sturzenegger Früchte. Im Transformationsjahr 2016 stiegen die Preise zwar noch um etwa 40%, allerdings nahm das Tempo der Geldentwertung im zweiten Halbjahr deutlich ab. Laut Finanzminister Caputo betrug sie zwischen Juli und Dezember 9,6%. Für 2017 visiert die Regierung einen Wert von 17% an, bis 2019 sollen 5% erreicht werden.

Termine des Tages

Donnerstag, 09.02.2017



Ergebnisse

Air Berlin: Verkehrszahlen Januar

Amadeus Fire: Jahresergebnis

Banca Monte dei Paschi di Siena: Jahr

Coca-Cola: 4. Quartal

Commerzbank: Bilanz-PK

Deutsche Beteiligungs AG

Deutsche Lufthansa: Verkehrszahlen Januar

Hamborner Reit: vorläufige Jahreszahlen

Heidelberger Druckmaschinen: 3. Quartal

L’Oréal: Jahresergebnis

News Corp: 2. Quartal

Puma: Jahresergebnis

SAP: Capital Markets Day in New York

Société Générale: Jahr

Thomas Cook: 1. Quartal

Thyssenkrupp: 1. Quartal

Total: Jahresergebnis

Twitter: 4. Quartal

Unicredit: 4. Quartal

Villeroy & Boch: Bilanz-PK

Voestalpine: 9 Monate

Zurich Insurance: Jahr







