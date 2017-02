Vorschau (19:02) Leitartikel zur Steuerpolitik: Masterplan gegen Trump Nimmt man die jüngsten wirtschaftspolitischen Äußerungen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz her, dann werden sich die Sozialdemokraten im Bundestagswahlkampf wohl vor allem für mehr Umverteilung einsetzen. Das soll den klassischen Arbeiter und die Rentner ansprechen, die zuletzt oftmals ihr Kreuzchen eher bei der Linkspartei oder bei der AfD gemacht haben. Am Ende dürfte dieser Kurs im Falle eines Wahlsieges wieder einmal auf höhere Steuern und steigende Sozialbeiträge hinauslaufen. Vordergründig nennt Schulz zwar „die Vermögenden" als Adressaten, die bluten müssten, gemeint sind aber wie immer die Mittelschicht und vor allem die Unternehmer, weil letztere hohe Firmenvermögen vorweisen können. Die Arbeitskosten dürften also eher steigen, und die Investitionen gedämpft werden. Doch solche „Zweitrundeneffekte" werden gern übersehen, wenn man soziale Augenblickserfolge feiern kann. Auch in der Union dürfte die Debatte mehr um die Rente kreisen, weniger um Standort- und Wettbewerbsfragen; die Konjunktur läuft ja prima. Daneben steht zwar noch eine kleine Steuersenkung im Raum. Die ist aber eher unspektakulär angesichts der gigantischen Mehreinnahmen, die bislang in den öffentlichen Haushalten versickert sind – und noch versickern werden. Dabei wäre angesichts der neuen Herausforderungen durch Brexit und Trump eher ein großer steuerpolitischer Wurf das Gebot der Stunde.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.2.2017: Leitartikel von Stephan Lorz auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25964&titel=Leitartikel-zur-Steuerpolitik:-Masterplan-gegen-Trump







Termine des Tages

Donnerstag, 09.02.2017



Ergebnisse

Air Berlin: Verkehrszahlen Januar

Amadeus Fire: Jahresergebnis

Banca Monte dei Paschi di Siena: Jahr

Coca-Cola: 4. Quartal

Commerzbank: Bilanz-PK

Deutsche Beteiligungs AG

Deutsche Lufthansa: Verkehrszahlen Januar

Hamborner Reit: vorläufige Jahreszahlen

Heidelberger Druckmaschinen: 3. Quartal

L’Oréal: Jahresergebnis

News Corp: 2. Quartal

Puma: Jahresergebnis

SAP: Capital Markets Day in New York

Société Générale: Jahr

Thomas Cook: 1. Quartal

Thyssenkrupp: 1. Quartal

Total: Jahresergebnis

Twitter: 4. Quartal

Unicredit: 4. Quartal

Villeroy & Boch: Bilanz-PK

Voestalpine: 9 Monate

Zurich Insurance: Jahr





