Vorschau (19:02) Analyse „Im Blickfeld“: Kampf um den Autozulieferer Grammer Der um den Autozulieferer Grammer tobende Kampf zwischen der Unternehmerfamilie Hastor und dem Management weist Parallelen zu anderen Fällen auf, wenn es darum geht, dass ein Minderheitsaktionär die Kontrolle über eine börsennotierte Firma übernehmen will. Konflikte in ähnlicher Konstellation gab es bei der Weinhandelsgruppe Hawesko, beim früheren Kunststoffspezialisten Balda und bei der Immobiliengesellschaft Conwert. Ende 2016 übernahm der Wohnungskonzern Vonovia den österreichischen Wettbewerber, nachdem Adler Real Estate Monate zuvor ihren Antrag auf Neubesetzung des Conwert-Kontrollgremiums zurückgezogen hatte. Im Gegensatz dazu ist der Ausgang des Ringens um die Herrschaft bei Grammer offen. Worum geht es? Der aus Bosnien stammende Clan, der über 20% des Grundkapitals hält, will fünf von insgesamt sechs Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat mit Managern der Prevent-Gruppe austauschen, um auf diese Weise Vorstandschef Hartmut Müller per Vertrauensentzug zu entmachten. In der Branche sorgt dieser Vorgang für Aufsehen, gehört doch den Hastors der rund 6.500 Beschäftigte umfassende Konkurrent Prevent, der im vorigen Jahr in einem bizarren Streit mit einem Lieferboykott Volkswagen zeitweilig unter Druck setzte.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.2.2017: Analyse „Im Blickfeld“ von Stefan Kroneck auf Seite 6



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25965&titel=Analyse-„Im-Blickfeld“:-Kampf-um-den-Autozulieferer-Grammer



