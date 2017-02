Vorschau (19:02) Innogy bietet für Mega-Windparks Der Stromnetzbetreiber Innogy will von 2016 bis 2018 mehr als 1 Mrd. Euro in den Ausbau der Ökostromerzeugung investieren. „Dazu werden wir uns unter anderem an der ersten öffentlichen Ausschreibung für den Betrieb von Windparks in der Nord- und Ostsee beteiligen", sagte Hans Bünting, Vorstand der Sparte für Erneuerbare Energien am Rande einer Energiekonferenz in Essen. Innogy werde mit dem Projekt „Kaskasi", einem mit 280 Megawatt Kapazität geplanten Windpark in der Nähe der Insel Helgoland, in der Auktion mitbieten. Der Konzern ist nach eigenen Angaben bereits der drittgrößte Offshore-Windparkbetreiber der Welt. Die Ausschreibung läuft zum 1. April für ein Windpark-Gesamtvolumen von 1,55 Gigawatt – mehr als ein großes Atomkraftwerk erzeugt. Es wird einen harten Wettbewerb um den Zuschlag für die Projekte geben: Insgesamt werden laut Bünting derzeit in Deutschland Offshore-Windparks mit rund 6,7 Gigawatt vorbereitet. Bei angenommenen Investitionskosten von 3 Mill. Euro je Megawatt geht es bei der Auktion um Projekte mit einem Investitionsvolumen von addiert rund 5 Mrd. Euro. Von 2021 an können die Anlagen in Betrieb gehen. Für die Vergabe ist die Bundesnetzagentur zuständig.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 9.2.2017: Bericht von Christoph Ruhkamp auf Seite 7



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25966&titel=Innogy-bietet-fuer-Mega-Windparks



