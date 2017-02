Vorschau (19:09) Kommentar zum Jahresabschluss der Commerzbank: Mau Jahresabschluss und Ausblick der Commerzbank machen es dem geneigten Publikum nicht leicht, einzuschätzen, wie gut oder schlecht es der nach Bilanzsumme nur noch viertgrößten deutschen Bank wirklich geht. Zum einen ist das Zahlenwerk wieder mal ein Sammelsurium von Sonder- und Bewertungsfaktoren, was sich schon jetzt absehbar auch 2017 nicht grundlegend ändern wird. Zum anderen leben die Gelben seit Generationen auf einer schwer überschaubaren Dauerbaustelle, auf der – so viel ist sicher – auch in den nächsten Jahren Hochbetrieb herrschen wird. Beides – die Verzerrung der Erfolgsrechnung durch angebliche Einmaleffekte wie der permanente Umbruch – sind freilich zumindest unter den privaten Großbanken keine Spezifika der Commerzbank. Ehrlich gesagt ist uns aus den vergangenen Jahrzehnten keine Rechnungsperiode erinnerlich, die man auch nur für eines dieser Häuser in beiderlei Hinsicht als „Normaljahr" einstufen könnte. Beim Blick auf das aktuelle Zahlenbild der Commerzbank erscheint das Prädikat „ganz ordentlich", das Vorstandschef Martin Zielke der operativen Entwicklung gibt, recht wohlwollend. Nun gut, er ist Partei. Tatsächlich macht das operative Ergebnis mit 1,4 Mrd. Euro und einem Rückgang um 28% einen eher traurigen Eindruck. Man fragt sich zudem, was darin enthaltene Beiträge aus dem Verkauf der Visa-Beteiligung, der Wertaufholung beim Heta-Engagement oder Immobilienveräußerungen mit dem operativen Geschäft zu tun haben sollen.

