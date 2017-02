Vorschau (19:11) Kommentar zur gescheiterten Wolfspeed-Übernahme durch Infineon: Geplatzter Traum Als erster Dax-Konzern hat nun Infineon die restriktiven Methoden der neuen US-Regierung schmerzhaft zu spüren bekommen. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump hätte aber der Konzernspitze bewusst sein müssen, dass Washington die Übernahme des kleinen Chipspezialisten Wolfspeed nicht mehr so ohne Weiteres durchwinkt. Insofern erwies sich die Erwartung von Vorstandschef Reinhard Ploss, dass der im Sommer vorigen Jahres bekannt gegebene Kauf glatt über die Bühne geht, nach dem Machtwechsel im Weißen Haus als reichlich naiv. Die Konzernführung sah sich offensichtlich zu sehr auf der sicheren Seite, hatte doch bereits der zuständige Kontrollausschuss der US-Administration zwei Jahre zuvor die viel größere Akquisition des kalifornischen Wettbewerbers Rectifier ohne Bedenken genehmigt. Doch damals führte noch Barack Obama das Land. Nun zeigte der neue Herr in der US-Hauptstadt Infineon die rote Karte. Für den bislang erfolgreichen Chef des größten deutschen Halbleiterunternehmens ist ein Traum geplatzt. Mit Wolfspeed wollte Ploss Infineon im lukrativen Geschäft mit Leistungshalbleitern strukturell deutlich stärken. Deshalb war er auch bereit, für die Firma mehr als das Vierfache des Jahresumsatzes hinzublättern. Dass Wolfspeed mit rund 200 Mill. Dollar nur einen Bruchteil des Konzernumsatzes ausmacht, ist für ihn nur ein schwacher Trost. Schließlich wird es für Infineon nun schwieriger, einen Zugang zu der zukunftsweisenden Siliziumkarbid-Technologie zu erhalten. Das könnte sich auf lange Sicht als Wettbewerbsnachteil für die auf Kosteneffizienz getrimmte Chipfertigung von Infineon herausstellen.

