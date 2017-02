Vorschau (19:09) Deutscher Export erklimmt neues Rekordhoch Die deutschen Exporteure eilen von Rekord zu Rekord. 2016 wurden für 1207,5 Mrd. Euro Waren ins Ausland geliefert und für 954,6 Mrd. Euro nach Deutschland eingeführt – soviel wie noch nie. Das bedeutet Zunahmen um 1,2% und 0,6% gegenüber 2015, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der daraus resultierende Handelsbilanzüberschuss von 252,9 Mrd. Euro war der höchste bislang und trieb den Aktivsaldo in der Leistungsbilanz auf das bisher noch nicht erreichte Niveau von 266,0 Mrd. Euro. Mitauslöser dafür war, dass der Fehlbetrag in der Dienstleistungsbilanz auf 28,3 Mrd. Euro weiter abnahm. Die EU-Kommission erneuerte ihre Kritik am deutschen Leistungsbilanzüberschuss, den sie als destabilisierend einstuft. Am Montag will sich die Brüsseler Behörde eingehender zu dem Thema äußern. Das größte Exportplus (2,8%) erzielte Deutschland in den nicht zum Euroraum gehörenden EU-Ländern. Die Lieferungen an die Euro-Partner legten mit 2,2% ebenfalls kräftig zu. Um 0,2% leicht abgenommen haben die Ausfuhren außerhalb der EU.

