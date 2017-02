Leitartikel: Das Ende des Fließbands Glaubt man den Vordenkern in der Industrie, sind die Tage des Fließbands gezählt. Die große Erfindung, mit der Henry Ford die Fertigung von Massengütern vorantrieb, ist überholt. Exakte Festlegung von Arbeitsschritten und feste Taktzeiten sind im Zeitalter von Big Data und Industrie 4.0 obsolet. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Sensorik wird die starre Montagelinie reif für die Schrottpresse. Henry Ford hat zwar weder das Auto erfunden noch das Fließband, aber er hat es wie keiner vor ihm verstanden, ein effizientes Fertigungsverfahren zur Massenproduktion einzusetzen. Der Preis dafür war Standardisierung, die Ford auf die Spitze trieb, weshalb ihm der Ausspruch zugeschrieben wird: „Der Kunde kann jede Farbe haben, solange sie schwarz ist." Natürlich lassen sich auf Montagelinien auch individualisierte Produkte herstellen. Allein beim aktuellen BMW 7er ergeben sich rechnerisch zehn Millionen Möglichkeiten, den Wagen zu konfigurieren. Dabei kommt es in der Linienfertigung zu Ineffizienzen. In der Smart Factory, in der beispielsweise Audi-Produktionsvorstand Hubert Waltl die Zukunft sieht, ist alles anders: Die starre Montagelinie wird ersetzt durch freie Montageinseln.