Thyssenkrupp türmt Schulden auf Thyssenkrupp liefert zum Auftakt des Geschäftsjahres 2016/17 ein Bild mit Licht und Schatten, bewegt sich aber zumindest langsam auf dem eingeschlagenen Weg voran. Während das Geschäft mit Aufzügen und Automobilkomponenten wachsende Gewinne liefert, haben sich die ohnehin schon schwachen Ergebnisse im Großanlagenbau und der europäischen Stahlsparte nahezu halbiert. Dennoch erzielte der Konzern mit 329 Mill. Euro das bisher beste operative Ergebnis in einem ersten Quartal seit dem Amtsantritt von Vorstandschef Heinrich Hiesinger und dem Beginn des Konzernumbaus im Jahr 2011. Auch der kurzfristige Ausblick ist gut: Das bereinigte operative Ergebnis soll im laufenden zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 auf 400 Mill. Euro wachsen. „Unsere Strategie ist richtig. Wir bauen den Anteil der Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäfte aus. Das ermöglicht uns, in Zukunft stabilere Ergebnisse zu erwirtschaften", sagte Hiesinger am Donnerstag anlässlich der Quartalsbilanz in Essen. Das größte Einfallstor für Kritik bleibt indes die bilanzielle Schwäche des Konzerns. Der Abfluss liquider Mittel (Free Cash-flow) hat sich auf 1,8 Mrd. Euro verdoppelt – und ist damit noch stärker gestiegen als ohnehin schon befürchtet. Finanzchef Guido Kerkhoff begründete das in einer Telefonkonferenz mit temporär höheren Ausgaben für den Einkauf von Rohstoffen wie Kokskohle.