Vorschau (19:09) Villeroy kommt mit Auslieferungen kaum nach Im laufenden Jahr strebt Villeroy & Boch eine Steigerung des Umsatzes um 3 bis 5% und des operativen Gewinns (Ebit) um 5 bis 10% an. Zudem soll die operative Nettovermögensrendite, die dritte Steuerungsgröße des Badausstatters und Geschirrherstellers aus dem saarländischen Mettlach, weiter gesteigert werden. Im Vorjahr erreichte sie den Rekordwert von 15,7 (i.V. 13,6)%. Da im abgelaufenen Berichtsjahr die Erlöse, um Währungseffekte bereinigt, um 3,3% kletterten und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 9% auf 45,9 Mill. Euro sprang, wie Vorstandschef Frank Göring auf der Bilanzpressekonferenz ausführte, wurden alle vor Jahresfrist von Villeroy & Boch gemachten Prognosen (3 bis 6% Wachstum und 5 bis 10% Ebit-Steigerung) erfüllt. Göring betonte, dass Währungseffekte – insbesondere die Schwäche des Pfund, des mexikanischen Peso und des russischen Rubel – den Umsatzausweis gedrückt hätten. Zu konstanten Wechselkursen wären die Erlöse von 820 Mill. Euro – was einem nominalen Plus von 2% entsprach – um 10,5 Mill. höher ausgefallen.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.2.2017: Bericht von Martin Dunzendorfer auf Seite 12

sowie Interview mit Frank Göring, Vorstandsvorsitzender von Villeroy & Boch, und Nicolas Luc Villeroy, Vorstand von Tischkultur, geführt von Martin Dunzendorfer auf Seite 12

