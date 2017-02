Vorschau (19:09) Unicredit hakt Horrorjahr ab Die italienische Großbank Unicredit verzeichnete im Vorjahr unterm Strich wie bereits angekündigt einen Verlust von 11,8 Mrd. Euro, nachdem sie 2015 noch einen Gewinn von 1,7 Mrd. Euro erzielt hatte. Ohne Rückstellungen auf faule Kredite im Wert von 12,1 Mrd. Euro und 1 Mrd. Euro an Wertberichtigungen – unter anderem für den italienischen Bankenrettungsfonds Atlante – hätte die Mailänder Großbank einen Jahresgewinn von 1,3 Mrd. Euro ausgewiesen. Der Aktienkurs legte am Donnerstag an der Mailänder Börse trotz der roten Zahlen zu und schloss mit 12,57 Euro um 1,4% fester. Bankenchef Jean Pierre Mustier ging anlässlich der gerade einmal 40-minütigen Telefonkonferenz nur auf technische Bilanzdetails ein, sagte aber, dass im vergangenen Jahr der Grundstein für die Sanierung der Bank gelegt worden sei. Inzwischen wurde eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern über den Abbau von insgesamt 14.000 Arbeitsstellen bis 2019 erzielt, ein wesentlicher Teil des Sparprogramms. Die Cost-Income-Ratio liegt mit 66,2% weit über der Kennziffer des Mailänder Rivalen Intesa Sanpaolo, der auf 51 % kommt.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.2.2017: Berichterstattung von Thesy Kness-Bastaroli auf den Seiten 1 und 3



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=25973&titel=Unicredit-hakt-Horrorjahr-ab



