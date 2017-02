Gespräch zur PwC-Digitalisierungstrategie: Mit dem Kunden auf Ideenreise Kulturwandel in der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Zum Besuch im neuen Digital Experience Center in Frankfurt hat Vorstandsmitglied und Leiter Advisory, Martin Scholich, die Krawatte abgelegt, Olaf Acker, Leiter Digital Services, kommt in Jeans. Man kann sich in dem Ambiente mit Loft-Charakter in unterschiedlich großen und bunten Sitzecken niederlassen, die Türen sind zu Tischplatten umfunktioniert und auf großen Bildschirmen schauen sich kleine Menschengruppen neue technologische Ideen an. Die Digitalisierung stellt die in der Vergangenheit konservativ auftretenden Berater im Wirtschaftsprüferumfeld vor neue Herausforderungen – im eigenen Haus und bei den Kunden. PwC hat die Bewerberauswahl umgestellt, die Organisationsstruktur verändert und setzt auf neue Formen der Zusammenarbeit mit Start-up-Charakter. Mitarbeiter, die Ideen umsetzen wollen, bekommen ein Budget und können sukzessive, nach Meilensteinen finanziert einen Prototypen für ein neues Produkt entwickeln – auf einer gemeinsamen Ideenreise mit dem Kunden. Mit dieser Strategie rechnet sich PwC weiterhin dynamisches Wachstum im Beratungsgeschäft aus. Diese Erwartung wird für den deutschen Markt, aber auch weltweit geäußert. Scholich geht global von einem Marktwachstum in der Unternehmensberatung von durchschnittlich 7 bis 8% in den kommenden Jahren aus. So werde für das Jahr 2020 ein Marktvolumen von weltweit mehr als 300 Mrd. Dollar geschätzt.