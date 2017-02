Vorschau (19:09) Finanzmarktkalender: Hohe Erwartungen an die Allianz Wenn die Allianz am Freitag kommender Woche ihre Bilanz für das zurückliegende Jahr vorlegt, sind die Erwartungen an Europas größtem Erstversicherungskonzern hoch. Für Analysten und Investoren stehen dabei vor allem die Ergebnisse des Jahresschlussquartals, der Ausblick für 2017, die Dividende und mögliche Aktienrückkäufe im Vordergrund. Konzernchef Oliver Bäte ist also wieder gefordert, das Kunststück zu vollbringen, mit soliden Zahlen, einer zuversichtlichen Prognose und sonstigen Leckerbissen die Anleger bei Laune zu halten. In den vergangenen Monaten ist das gelungen, weist doch die Allianz-Aktie seit Mitte September vorigen Jahres eine bessere Kursentwicklung auf als der Dax. Während das Papier um 15% zulegte, gewann der deutsche Leitindex 7% an Wert. Das Unternehmen überzeugte vor allem mit besser als erwartet ausgefallenen Zahlen fürs dritte Quartal. Seinerzeit bekräftigte daraufhin der Vorstand seine Jahresprognose. Bäte und seine Mannschaft peilten für 2016 ein operatives Konzernergebnis in der Bandbreite von 10 bis 11 (i.V. 10,7) Mrd. Euro an. Die Analysten gehen im Schnitt davon aus, dass die Allianz dank eines soliden Herbstquartals das obere Ende der Range erreicht. Die DZ Bank rechnet mit 10,7 Mrd. Euro, die Commerzbank erwartet 10,8 Mrd. Euro. Für das laufende Jahr gehen die meisten Beobachter in den Banken davon aus, dass der CEO 2017 einen Anstieg auf über 11 Mrd. Euro als Ziel ankündigt. Rückenwind dürfte die Allianz von den gestiegenen Kapitalmarktzinsen und Desinvestments (Verkauf der defizitären Aktivitäten in Südkorea) erhalten. In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 10.2.2017 im Finanzmarktkalender mit den Terminen der kommenden Woche u.a. in einem Beitrag von Stefan Kroneck auf Seite 2



