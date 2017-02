Deregulierung der US-Banken gewinnt Kontur Die Pläne zur Lockerung der Regulierung von US-Banken nehmen Gestalt an. Geht es nach einem Gesetzesentwurf des Finanzausschusses im US-Kongress, sollen die Institute sich künftig nur noch alle zwei Jahre den derzeit jährlich vorgesehenen Stresstests unterziehen müssen. Auch könnte die Volcker Rule, die den Eigenhandel in den Banken verbietet, den Plänen der Republikaner zum Opfer fallen. Außerdem sollen die Kompetenzen der Verbraucherschutzbehörde Consumer Financial Protection Bureau beschnitten werden, die 2010 wie die Volcker Rule als Teil des Wall-Street-Reformpakets Dodd-Frank Act etabliert worden war. Die geplanten Änderungen gehen aus einem Papier des Kongressabgeordneten Jeb Hensarling hervor, der im Repräsentantenhaus für die Republikanische Partei den Bundesstaat Texas vertritt und den Vorsitz im Finanzausschuss hat.