Kolumne „Marktplatz“: Neuer Schwenk der Fed Das sind ja ganz neue Töne, die da in der US-Notenbank Fed angeschlagen werden. Sollte es mit den Zinserhöhungen in diesem Jahr etwa doch nicht so schnell zugehen, wie das bislang an den Märkten erwartet wird und – vor allem – worauf die Fed-Offiziellen die Marktteilnehmer vor wenigen Wochen immer noch eingestimmt hatten? Die neuen Töne kommen von James Bullard, Präsident der Fed von St. Louis. Das US-Notenbankmitglied sieht trotz der Steuersenkungspläne der neuen Regierung unter Präsident Donald Trump keine Anzeichen für eine Überhitzung der US-Wirtschaft. „Bislang scheint sich übermäßiger Inflationsdruck nicht aufzubauen", sagte der Präsident in diesen Tagen. „Hört, hört!" – kann man da nur sagen.