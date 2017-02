Gespräch: Hängepartie bei der Meag Bei der Meag gehen die Geschäfte mit externen Kunden nicht so recht voran. Zuletzt entwickelte sich das verwaltete Vermögen im Drittgeschäft bei dem Vermögensmanager von Munich Re und deren Tochter Ergo leicht rückläufig. Dies lag vor allem daran, dass vor drei Jahren aufgelegte Collateral-Fonds für Versicherer, in die außerordentlich viele Mittel geflossen waren, planmäßig ausliefen. Anke Schaks, seit rund einem Jahr die zuständige Geschäftsführerin für institutionelle Kunden und den Wholesale-Vertrieb (Dachfonds, Bankvertriebe, Vermögensverwalter), will mit neuen Produkten das Geschäft ankurbeln. Investoren setzten zunehmend auf maßgeschneiderte Angebote, sagt sie im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.