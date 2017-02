Truck-Vorstand Bernhard verlässt Daimler sofort Der Stuttgarter Daimler-Konzern hat den bisherigen Truck-Vorstand Wolfgang Bernhard mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Konzernchef Dieter Zetsche, der selbst einmal die Lkw- und Bussparte von Daimler geleitet hatte, übernimmt die Leitung des Geschäftsfelds so lange, bis ein Nachfolger für den 56-jährigen Bernhard gefunden ist. Der Manager hatte am Vortag überraschend erklärt, seinen im Februar 2018 auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen (vgl. BZ vom 10. Februar). Für sein Ausscheiden führt Bernhard persönliche Gründe an.