Leitartikel zu Deutscher Bank und Commerzbank: Not gegen Elend Dass die Beschäftigten von Deutscher Bank und Commerzbank missgünstig aufeinander schauen, ist meist eine reine Mär. Im Gegenteil: Noch vor wenigen Monaten schätzten sich viele Commerzbank-Manager regelrecht glücklich, dass es den blauen Wettbewerber gibt. Denn der stellte mit Kapriolen am Kapitalmarkt und einer spektakulären Nah-Tod-Erfahrung in den Wirren des Spätsommers sicher, dass die Gelben in Ruhe den Abbau jeder fünften Vollzeitstelle vorbereiten konnten. Tatsächlich stecken, wie die in den vergangenen Tagen präsentierten Jahresergebnisse gezeigt haben, beide Institute in zwischen Restrukturierung und Sanierung changierenden Umbauprogrammen. 2016 sind die Erträge der Commerzbank um 4 %, jene der Deutschen Bank gar um 10 % gefallen. Dividendenzahlungen haben beide Häuser fürs Erste abgeschafft. „Not gegen Elend" hieße es in der Fußballreportersprache, würden beide Seiten auf dem Rasen gegeneinander antreten.