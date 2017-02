Analyse „Im Blickfeld“: Wachablösung in Chinas Smartphone-Markt Chinas aufstrebende und konsumfreudige Mittelschicht kann sich immer schickere und technologisch anspruchsvollere Handygeräte leisten und bringt so das heimische Handygeschäft kräftig in Schwung. Vor allem im vierten Quartal hat der Markt einen Zahn zugelegt und mit einem Plus von 18,7 % auf knapp 136 Millionen verkaufte Geräte ein erstaunlich hohes Wachstum generiert. Auch im Gesamtjahr färbte der freundliche Konjunkturtrend bei weiter hohen Einkommenszuwächsen positiv auf die Geschäfte im weltgrößten Handymarkt ab. Dabei schien 2015 dieser mit einem Wachstum von nur noch 1,6 % bereits aus dem Tritt gekommen zu sein. Neue Nummer 1 im Reich der Mitte ist der erst 2015 in den Markt eingetretene Branchenneuling Oppo, der mit einer Absatzsteigerung um gut 120 % auf 78,4 Millionen Geräte den bisherigen Platzhirsch Huawei knapp von der Spitzenposition verdrängen konnte. Für das laufende Jahr rechnen die Experten mit einem prozentual hoch einstelligen Wachstum und einer zunehmenden Verlagerung des Konsumenteninteresses auf höherwertige Produktlinien, die aus Sicht der Hersteller meist margenträchtiger sind. Bei den weltführenden Smartphoneanbietern Apple und Samsung hält sich die Freude über den robusten Absatztrend im chinesischen Markt allerdings in Grenzen.