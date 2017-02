Vorschau (18:18) Leitartikel zu den Beziehungen zwischen den USA und China: Telefon statt Twitter Kommunikation via soziale Medien hat bekanntlich ihre Tücken. Wenn der direkte Sprachkontakt und der persönliche Touch fehlen, kommt es zu Wahrnehmungsdifferenzen, die auf staatlicher Ebene verheerend sein können. Die Twitter-Salven des amerikanischen Präsidenten Donald Trump hatten über Wochen hinweg eine geradezu katastrophale Verschlechterung der Beziehungen zwischen den USA und China signalisiert. Nun ist es zu einem ersten Telefonat zwischen Trump und Chinas Präsidenten Xi Jinping gekommen und die bilateralen diplomatischen Welten sehen schon wieder etwas heiler aus.

Termine des Tages

Dienstag, 14.02.2017



Ergebnisse

Bilfinger: Jahr

Credit Suisse: Jahresergebnis

EDF: Jahr

Michelin: Jahr

MPC Capital: Geschäftsbericht

T-Mobile US: 4. Quartal

Tui: 1. Quartal



Hauptversammlungen

Osram

Tui



Sonstiges

Volkswagen: Anhörung zur Billigung im Entschädigungsverfahren in San Francisco







