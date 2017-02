Vorschau (18:18) Interview mit Chefanleger Andreas Lindner: Allianz Leben hält an ESG-Trend fest Der Versicherungskonzern Allianz hat 2016 seine Anlagestrategie umgestellt und screent seither alle Investments auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Bei Allianz Leben ist Chefanleger Andreas Lindner dafür verantwortlich, dass 280 Mrd. Euro in diesem Sinne investiert werden. Die jüngst geäußerten Zweifel der neuen US-Regierung am Klimawandel ändern ihm zufolge an dieser Strategie nichts. Auch, weil sich Lindner zufolge immer mehr Großinvestoren anschließen und deren Ausstieg, etwa aus Kohleinvestments, ein Umdenken bei Industriekonzernen auslöse. „Der Klimawandel ist gegeben, und deswegen gibt es keine Abkehr bei uns", sagte Lindner im Interview der Börsen-Zeitung.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 14.2.2017: Bericht von Isabel Gomez auf Seite 1

sowie Interview mit Andreas Lindner, Chefanleger bei Allianz Leben, geführt von Isabel Gomez auf Seite 3

URL zum Artikel:

Termine des Tages

Dienstag, 14.02.2017



Ergebnisse

Bilfinger: Jahr

Credit Suisse: Jahresergebnis

EDF: Jahr

Michelin: Jahr

MPC Capital: Geschäftsbericht

T-Mobile US: 4. Quartal

Tui: 1. Quartal



Hauptversammlungen

Osram

Tui



Sonstiges

Volkswagen: Anhörung zur Billigung im Entschädigungsverfahren in San Francisco







