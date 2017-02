Vorschau (18:18) Anlegervereinigung Better Finance: Jeder sechste Fonds „potenziell falsch“ Die europäische Anlegervereinigung Better Finance übt scharfe Kritik an der Fondsindustrie: Von 2332 untersuchten aktiven Aktienfonds seien nur etwa 50 % „ausreichend transparent" und legen entsprechende Kennziffern offen, wie die Organisation am Montag berichtet hat. Unter den transparenten Vehikeln wiederum sei jeder sechste Fonds – insgesamt 165 Produkte – ein „potenziell falscher aktiver Fonds", dessen Zusammensetzung und Kursentwicklung auffällig nah am Vergleichsindex liege. Die Organisation beruft sich auf die Methodik der Wertpapieraufsicht ESMA, die aber selbst keine Ergebnisse veröffentlicht hat. Die deutsche Fondsbranche wies die Kritik zurück.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 14.2.2017: Berichterstattung von Jan Schrader und Christiane Lang auf den Seiten 1 und 2

sowie Kommentar von Jan Schrader auf Seite 1

