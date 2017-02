Vorschau (18:18) T-Mobile triumphiert unkonsolidiert Die Konsolidierung in der US-Mobilfunkbranche ist vor einiger Zeit lahmgelegt worden. Während T-Mobile US, AT&T und Sprint sich Zusammenschlüsse gut vorstellen konnten, hatte die Regierung von US-Präsident Barack Obama daran kein Interesse. Dass sich dies mit Trump nun ändert, erscheint fraglich. Die US-Konsumenten genießen die Vorzüge des Wettbewerbs, und die Unternehmen kommen bei der jüngsten Frequenzauktion unerwartet günstig davon. Bis zu 86 Mrd. Dollar sollte die jüngste Versteigerung neuer Mobilfunkfrequenzen in die US-Staatskasse spülen. Zehn Monate nach Beginn des Wettbietens fällt bei gerade mal 19,6 Mrd. Dollar der Hammer. Das unerwartet günstige Preisniveau dürfte gerade den kleinen Anbietern wie der Telekom-Tochter T-Mobile US zupasskommen. Diese sind für ihre Wachstumspläne auf die Frequenzen angewiesen, stecken finanziell aber in einem engeren Korsett als die größeren Rivalen.

