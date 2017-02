Vorschau (18:18) Trump-Trade geht in die Verlängerung Die Aussicht auf „phänomenale" Steuerpläne und ein entspanntes Golfwochenende von US-Präsident Donald Trump mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe haben der Wall-Street neues Vertrauen in das Potenzial von US-Aktien eingeflößt. Mit der Ankündigung von „phänomenalen" Steuerplänen innerhalb der nächsten drei Wochen hat Donald Trump den Märkten neue Hoffnung auf Wachstumsimpulse und eine Reflationierung für die US-Wirtschaft gegeben. Nachdem der US-Präsident in den vergangenen Wochen vor allem mit Äußerungen zum internationalen Handel und einem temporären Einreisestopp für Reisende aus sieben muslimischen Ländern Sorgen und Unsicherheit wegen einer möglichen Abschottung der US-Wirtschaft und der negativen Folgen für die Weltwirtschaft geschürt hatte, hauchte er dem „Trump-Trade" nun wieder neues Leben ein. Nur die Inflationserwartungen, ausgedrückt in der Wahrscheinlichkeit, mit der Marktbeobachter derzeit mit mindestens drei Zinserhöhungen der Fed in diesem Jahr rechnen, wollen derzeit nicht so recht ins Bild passen.

Termine des Tages

Dienstag, 14.02.2017



Ergebnisse

Bilfinger: Jahr

Credit Suisse: Jahresergebnis

EDF: Jahr

Michelin: Jahr

MPC Capital: Geschäftsbericht

T-Mobile US: 4. Quartal

Tui: 1. Quartal



Hauptversammlungen

Osram

Tui



Sonstiges

Volkswagen: Anhörung zur Billigung im Entschädigungsverfahren in San Francisco







