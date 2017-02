Vorschau (18:18) Gespräch mit Gründer und Chief Executive Officer Gernot Overbeck: Fintura verbreitert die Palette Die Frankfurter Fintura GmbH, Betreiberin einer Vergleichsplattform für Unternehmensfinanzierung, verbreitert und vertieft ihre Angebotspalette, wie Gründer und Chief Executive Officer Gernot Overbeck im Gespräch mit der Börsen-Zeitung erklärt: „Zunächst haben wir nur Banken auf unsere Plattform genommen. Mittlerweile haben wir die Plattform erweitert um Leasingunternehmen und Fintechs im Bereich Factoring, Einkaufs-, Peer-to-Peer-Finanzierungen und andere", erklärt der Manager, der nach Tätigkeiten als Berater bei Mercer und McKinsey unter anderem Partner beim mittelständischen Private-Equity-Fund EquiVest war, bevor er das Fintech Fintura ins Leben rief. Binnen Jahresfrist will die Gesellschaft, die kleinen und mittleren Unternehmen raschen und transparenten Zugang zu Finanzierungen verspricht, die Zahl der Finanzierungsanbieter von derzeit 40 auf rund 200 erhöhen. Auf längere Sicht denkt Overbeck auch an White-Label-Angebote: Will etwa eine Bank einem Kunden keinen Kredit gewähren, soll es sein Gesuch an Fintura weiterleiten können, die ein finanzierungswilliges Haus vermittelt.

