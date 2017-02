Vorschau (18:18) Analyse „Im Blickfeld“: Gefährliche Komponente des neuen US-Protektionismus Während seiner ersten drei Wochen im Amt hat US-Präsident Donald Trump keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass der Abbau des Außenhandelsdefizits zu seinen vorrangigen Prioritäten zählen wird. Slogans wie „Amerika zuerst" waren populäre Schlachtrufe während der Präsidentschaftskampagne. Sie bestärkten vor allem Wähler im mittleren Westen der USA, die vorwiegend im produzierenden Gewerbe tätig sind oder waren, in der Überzeugung, dass Trump wieder Jobs in die USA bringen würde. Seine Versprechen gegenüber diesen Wählern will er nun einlösen, womöglich um einen hohen Preis. Im Kreuzfeuer der Kritik stehen nach wie vor China, Mexiko und bestehende Handelsabkommen, deren Tage entweder gezählt sind oder die per Dekret bereits aufgekündigt wurden, wie im Falle der transpazifischen Freihandelszone TPP. Während Trump mit einseitigen Strafzöllen kokettiert und signalisiert hat, dass er versuchen wird, mit wichtigen Partnerländern bilaterale Abkommen auszuhandeln, verfolgen seine republikanischen Parteifreunde im Kongress eine gefährliche, neue Strategie, die auch Exportnationen wie Deutschland und anderen europäischen Handelspartnern Kopfzerbrechen bereiten wird.

