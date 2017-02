Vorschau (19:00) Leitartikel zu Bad Banks: Armutszeugnis für Aufseher Die europäische Vergemeinschaftung der Einlagensicherung ist noch nicht richtig tot, schon treiben Bankenregulierer und -aufseher, Währungshüter und andere die nächste Sau durchs Dorf: Europas Kreditwirtschaft soll ihre auf mehr als 1 Bill. Euro veranschlagten faulen Darlehen bei einer – letztlich gemeinsamen – Bad Bank abladen und entsorgen dürfen. Der Vorsitzende der EU-Regulierungsbehörde European Banking Authority (EBA), Andrea Enria, hat die Diskussion Ende Januar angestoßen – und das zu gründende Vehikel übrigens als „Asset Management Company" bezeichnet. Das klingt und soll wohl auch genau so klingen, als gebe es da ein Vermögen zu verwalten. Nun, Schrott hat auch einen Preis. Klaus Regling, der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, und Vítor Constâncio, der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), beeilten sich jedenfalls, die Idee gut zu finden, während sich die Begeisterung etwa seitens der Bundesregierung in engen Grenzen hält. Böse Zungen behaupten ja zudem, die Eurozone habe mit der EZB doch längst eine Abwicklungsgesellschaft. Zunächst einmal haben sich die Initiatoren der Bad-Bank-Diskussion mit ihrem Alarmismus selbst ein Armutszeugnis ausgestellt.

