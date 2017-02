Grammer holt sich Schützenhilfe Der Machtkampf um Grammer weitet sich aus. Die Führung des Autozulieferers holt den chinesischen Wettbewerber Ningbo Jifeng mit an Bord, um den Vorstoß der Unternehmerfamilie Hastor abzuwehren. Das SDax-Mitglied kündigte an, im Rahmen einer Wandelanleihe Ningbo den Einstieg mit 9,2 % des Grundkapitals zu ermöglichen. Mit diesem Schachzug versucht Grammer, eine Hauptversammlungsmehrheit des aus Bosnien stammenden Clans, der 20,2 % hält, zu verhindern. Vor dem regulären Aktionärstreffen im Mai bringen sich beide Seiten in Position.