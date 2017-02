Deutsches Aktieninstitut: Jüngere mögen mehr Aktien Größere Turbulenzen an den Börsen und in der Politik haben 2016 zu einem leichten Rückgang der Aktionärszahlen in Deutschland geführt. Laut dem Deutschen Aktieninstitut (DAI) bleibt die Aktionärsquote weiterhin niedrig. Auffallend ist der gestiegene Anteil an Besitzern reiner Aktienfonds sowie die höhere Zahl jüngerer Aktionäre. Für jüngere Bürger wird die Anlage in Aktien offenbar attraktiver. Dies ist untypisch, da jüngere Menschen aufgrund geringerer frei verfügbarer Einkommen oder anderer Investitionspräferenzen – etwa Sparen für eine Immobilie – im Generationenvergleich unterdurchschnittlich viele Aktien halten. Laut aktuellen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) stieg die Zahl der Aktionäre unter 40 Jahren in Deutschland 2016 aber um 87000 auf rund 1,95 Millionen, das zweite Jahr in Folge ein Plus. Insgesamt ging die Zahl der Aktionäre im Jahresvergleich jedoch um 30000 auf 8,98 Millionen zurück. Der Aktionärsanteil von 14 % an der Bevölkerung sei „viel zu niedrig und liegt weiter unter den bisherigen Höchstständen", so das DAI. 2001 – kurz nach dem Platzen der Technologieblase – gab es noch rund 12,8 Millionen Aktionäre sowie Aktien- und Mischfondsanteilsbesitzer.