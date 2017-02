Vorschau (19:00) CEO-Gehälter steigen teils kräftig Die ersten Vergütungsberichte für 2016 deuten auf einen anhalten Aufwärtstrend bei den Managergehältern hin. Nach den Zuflusstabellen hat sich das Salär von Siemens-Chef Joe Kaeser um 46 % erhöht, sein Kollege von Thyssenkrupp, Heinrich Hiesinger, kann sich über eine Steigerung von 25 % freuen und Infineon-Lenker Reinhard Ploss von 5 %. Einbußen von 4 % muss Daimler-Chef Dieter Zetsche hinnehmen, der mit 13,8 Mill. Euro jedoch Spitzenverdiener bleibt. In einer Top-Position dürfte sich der Automanager auch mit Blick auf sein Pensionspaket halten, dessen Barwert 2016 auf 43,5 Mill. Euro geklettert ist nach knapp 38 Mill. im Vorjahr. Der Rückgang der laufenden Jahresvergütung für Zetsche resultiert aus einem sinkenden Einjahresbonus, der am Betriebsergebnis (Ebit) ausgerichtet ist, das wegen Sondereffekten rückläufig war. Unterm Strich hat Daimler 2016 einen Rekordgewinn eingefahren.

Termine des Tages

Mittwoch, 15.2.2017



Ergebnisse

ABN Amro: Jahresergebnis

Air Liquide: Jahr

Cisco Systems: 2. Quartal

Danone: Jahr

Deutsche Börse: Jahresergebnis

Gerresheimer: Jahr

Kuka: Jahr

MVV: 1. Quartal

Norma: Jahr

Pepsico: Jahr



Hauptversammlungen

Stabilus







