Vorschau (19:00) Griechische Banken erdrückt von NPL-Lasten Seit der Mitte Juni 2016 abgeschlossenen Rekapitalisierung der vier systemrelevanten griechischen Großbanken ist kaum mehr Schlagzeilenträchtiges passiert, was zu einer Behebung struktureller Probleme im Kreditsektor des Landes beigetragen hätte. Je näher aber nun eine Entscheidung über die Fortsetzung des Hilfsprogramms und damit die Diskussion über die Tragfähigkeit der griechischen Schuldenlast auf der Agenda rückt, desto mehr gerät auch der Zustand des hellenischen Bankensektors ins Blickfeld. Und da hatte der Bankenverband Hellenic Bank Association vergangene Woche leider nur sehr geringe Fortschritte beim Abbau leistungsgestörter Kredite (Non Performing Loans, NPL) zu vermelden.

Termine des Tages

Mittwoch, 15.2.2017



Ergebnisse

ABN Amro: Jahresergebnis

Air Liquide: Jahr

Cisco Systems: 2. Quartal

Danone: Jahr

Deutsche Börse: Jahresergebnis

Gerresheimer: Jahr

Kuka: Jahr

MVV: 1. Quartal

Norma: Jahr

Pepsico: Jahr



Hauptversammlungen

Stabilus







