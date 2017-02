EZB forciert den Kampf gegen faule Kredite – Banken drohen regelmäßige Vor-Ort-Prüfungen Die Europäische Zentralbank (EZB) forciert ihren Kampf gegen faule Kredite (Non-Performing Loans, NPL) in den Bilanzen der Banken Eurolands. „Wir wollen sicherstellen, dass Banken mit hohen Beständen an Non-Performing Loans Gegenstand regelmäßiger Vor-Ort-Prüfungen zu diesem Problem sein werden", hat Sharon Donnery, stellvertretende Notenbankgouverneurin Irlands und Vorsitzende der NPL-Arbeitsgruppe, welche die EZB im vergangenen Jahr eigens ins Leben rief, angekündigt. Im Frühjahr will die Notenbank Leitlinien für Kreditinstitute zum Umgang mit leistungsgestörten Krediten publizieren. Der „Wait and see"- oder „Extend and pretend"-Ansatz, der früher zu oft zu beobachten gewesen sei, könne und werde mit den neuen Leitlinien nicht weitergehen, erklärt Donnery in einem von der Notenbank veröffentlichten Interview. Das Volumen notleidender Forderungen hängt Banken vor allem in der Euroland-Peripherie schon seit längerem wie ein Mühlstein am Hals. In Griechenland und Zypern summierten sie sich Mitte 2016 jeweils auf rund 47 % der Bruttoausreichungen. In Portugal waren es 20 %, in Italien, wo sich die EZB seit längerem um eine Bereinigung des Sektors bemüht, sind es gut 16 %.