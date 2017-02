GM-Chefin Barra auf Blitzbesuch bei Opel Der mögliche Verkauf von Adam Opel durch General Motors (GM) an den französischen Autobauer PSA Peugeot Citroën hat auch am Mittwoch noch Wellen geschlagen. GM-Chefin Mary Barra reiste in der Opel-Zentrale in Rüsselsheim an, um den von den Plänen kalt erwischten Führungskräften die Beweggründe zu erläutern. „Eine mögliche Transaktion würde es PSA und Opel Vauxhall ermöglichen, ihre sich ergänzenden Stärken noch mehr zur Geltung zu bringen und damit ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit in einem sich rapide wandelnden europäischen Markt zu verbessern", schrieb Barra in einem Brief an die Opel-Mitarbeiter. Bis zum Abend gab es keine offizielle Mitteilung zu dem Blitzbesuch. Die Bundesregierung hat sich in der Causa Opel eingeschaltet. Sie pocht auf den Erhalt der deutschen Standorte und Arbeitsplätze bei dem Autobauer. Das Bundeskanzleramt, Verkehrsminister Alexander Dobrindt, Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Arbeitsministerin Andrea Nahles führten nun Gespräche mit der französischen Regierung.