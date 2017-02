Kommentar zu Ceta: Das Anti-Trump-Abkommen Natürlich hat es am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg wieder die üblichen Proteste von Freihandelsgegnern und Globalisierungskritikern gegeben. Aber die Demonstrationen hatten längst nicht die Wucht wie noch auf dem Höhepunkt der Ceta-Debatten im Oktober. Und natürlich gibt es auch unter den EU-Abgeordneten noch immer viele, die von dem Abkommen nicht überzeugt sind. Aber im Endeffekt hat dann doch eine satte Mehrheit von ihnen in Straßburg grünes Licht für Ceta gegeben. Sowohl außerhalb als auch innerhalb des Parlaments hat es in den letzten Monaten eine Neubewertung des EU-Kanada-Vertrags gegeben. Der Trump-Effekt ist gerade bei Ceta deutlich zu spüren gewesen. Das Koordinatensystem habe sich verschoben, hieß es etwa bei den Sozialdemokraten im Vorfeld der Abstimmung. Selbst bei den Grünen soll Ceta zuletzt heftige neue Diskussionen ausgelöst haben.