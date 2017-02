Kommentar zur Tarifeinigung der Lufthansa mit ihren Piloten: Nachgetreten Die Deutsche Lufthansa hat sich mit ihren Piloten nach zähem Ringen und mit Hilfe eines Schlichters auf eine Vergütungserhöhung geeinigt. Die Vereinbarung hat eine vergleichsweise lange Laufzeit bis Ende 2019. So weit die guten Nachrichten, die das Management der Fluglinie am Mittwoch vermelden konnte. Die schlechte Nachricht ist, dass die Tarifverträge zur Übergangs- und Altersversorgung weiter offen sind. Gerade die Vereinbarung zu den Betriebsrenten hat, zumal in der aktuellen Niedrigzinsphase, gravierendere Auswirkungen auf die bilanzielle Situation des Konzerns als das ein oder andere Prozent mehr, das die Lufthansa ihren Flugzeugführern beim Gehalt zugesteht. Das System in der Altersversorgung ist für die Piloten nach wie vor nicht von einer garantierten Rente auf garantierte Beiträge umgestellt, was über die Pensionsrückstellungen an der Eigenkapitalbasis der Lufthansa nagt.