Analyse „Im Blickfeld“: Europas Angst vor dem niederländischen Rechtsaußen Zweifelsohne gibt es jede Menge gute Gründe, die Vorhersagen und Umfrageergebnisse vor der niederländischen Parlamentswahl mit großer Vorsicht zu genießen. Nicht nur, weil die Demoskopen zuletzt beim Brexit-Votum der Briten und bei der US-Präsidentschaftswahl so augenscheinlich danebenlagen. Sondern weil Prognosen in den Niederlanden ohnehin schwieriger abzugeben sind als in anderen westlichen Demokratien. Denn wegen der ungewöhnlich starken Fragmentierung der Parteienlandschaft in Deutschlands nordwestlichem Nachbarland und der traditionell schwachen Parteibindung der Wählerschaft sind Voraussagen seit jeher komplizierter. Sollte es dennoch so kommen, wie es die Prognosen derzeit voraussehen, dann steht die Europäische Union vor ihrem nächsten großen Problem. In bemerkenswerter Übereinstimmung führt nämlich die rechtsnationale Freiheitspartei von Geert Wilders, die es 2012 nur abgeschlagen auf Platz 3 schaffte, in Umfragen mit deutlichem Abstand. Sie bringt es in den Befragungen seit Wochen auf 30 bis 35 der insgesamt 150 Sitze. Zum Vergleich: Die rechtsliberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) des Ministerpräsidenten Mark Rutte, die vor fünf Jahren noch als stärkste Fraktion aus den Wahlen hervorging, kann nach den Umfragen beim Urnengang am 15. März nur noch mit wenig mehr als 20 Sitzen rechnen. Und die Sozialdemokraten, seinerzeit knapp hinter Ruttes Rechtsliberalen auf Platz 2, müssen sogar froh sein, wenn sie nicht unter 10 Sitze abstürzen.