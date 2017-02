Leitartikel zum Finanzstandort London: Trumped Die erste Freude über den Wahlsieg Donald Trumps ist längst verflogen. In der City of London wird vielen inzwischen eher mulmig, wenn sie an die möglichen Auswirkungen der von ihm angekündigten Deregulierung der Finanzwelt auf ihr künftiges Geschäft denken. Denn Großbritannien hat den US-Aufsichtsbehörden viel zu verdanken. Ihre Regulierungswut hat dazu geführt, dass Investmentbanken aus den Vereinigten Staaten in den vergangenen Jahren viel internationales Geschäft nach London verlegt haben, das mit Kontinentaleuropa nichts zu tun hat. Zudem können sie an der Themse Steuerverluste erwirtschaften, die sich mit Gewinnen anderenorts verrechnen lassen. Die Rolle der britischen Metropole als Brückenkopf zur Erschließung der EU-Märkte wird dagegen maßlos überschätzt. Sollte Trump tatsächlich Dodd-Frank und andere Regelwerke zu Fall bringen, die Steuern radikal senken und die Schaffung von Jobs in den USA fördern, droht dem Standort Großbritannien die Abwanderung weitaus wichtigerer Geschäfte als wegen des Brexit. Denn London konkurriert weltweit nicht mit Frankfurt oder Paris, sondern mit New York, das sich anschickt, die Führung zu übernehmen. Der Abstand der beiden im Finanzplatz-Rating ist ohnehin gering. An die Stelle der bisherigen Symbiose könnte allerdings schnell eine unanfechtbare Vormachtstellung der Wall Street treten. Heimkehrer könnten von Trump wie Helden empfangen werden.