Pfeiffer Vacuum bläst die Backen auf Pfeiffer Vacuum strotzt vor Zuversicht. Kurz nachdem Großaktionär Busch das Übernahmeangebot für den TecDax-Wert vorgelegt hat, bläst der Vakuumpumpenhersteller die Backen auf und kontert mit der Vorlage von überraschend starken Eckdaten für 2016. Die Aktie, die bereits seit Anfang Januar kräftig gestiegen ist, legt weitere 1,2 % auf glatt 106 Euro zu. Busch bietet bis 13. März lediglich 96,20 Euro je Anteilschein. In einer auf der Website von Pfeiffer veröffentlichten Videobotschaft äußert sich Vorstandschef Manfred Bender erstmals öffentlich zu der am 24. Januar von Busch lancierten und am 13. Februar offiziell veröffentlichten Offerte, und zwar mit folgenden Worten: „Wir verstehen die am 13. Februar 2017 veröffentlichte Angebotsunterlage dahingehend, dass Busch Pfeiffer Vacuum nun doch aktiv kontrollieren und nach Möglichkeit auch integrieren will. Das vorliegende Angebot enthält unseres Erachtens aber keine Kontrollprämie und ist auch mit Blick auf die von Busch selbst genannten Wachstumspotenziale in der Vakuumindustrie unangemessen. Aus heutiger Sicht werden wir die Annahme des Angebots daher nicht empfehlen können. Derzeit prüft der Vorstand von Pfeiffer Vacuum andere Optionen, um die Aktionäre in angemessener Weise an der längerfristigen Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen."