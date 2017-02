Internet- und Telekomkonglomerat Softbank aus Japan übernimmt US-Finanzinvestor Fortress Masayoshi Son sorgt mal wieder für Erstaunen: Der Gründer und Chef der japanischen Softbank greift zur Überraschung vieler Finanzmarktakteure nach Fortress, dem amerikanischen alternativen Assetmanager, der hierzulande etwa die Wohnungsgesellschaft Gagfah gehalten hatte. Fortress war im Jahr 2007 der erste in New York börsennotierte Hedge- und Private-Equity-Fonds und ist nun im Volumen von 3,3 Mrd. Dollar wiederum der erste unter den großen Amerikanern, der übernommen wird. Softbank sichert sich damit die Expertise der US-Fondsmanager. Das Internet- und Telekomkonglomerat aus Tokio führt der 59-jährige Milliardär Son, der unter anderem mit der Beteiligung an Alibaba und anderen Investments wie Yahoo Japan ein sehr glückliches Händchen bewiesen hatte und mit Partnern die Vision hat, einen Technologiefonds über sagenhafte 100 Mrd. Dollar einzusammeln. Fortress managt rund 70 Mrd. Dollar in Hedgefonds, Private Equity sowie Credit-Funds und gilt als Spezialist für Anlagen in angeschlagene (distressed) Unternehmen und zahlungsgestörte Kredite.