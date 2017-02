Kommentar zur Deutschen Börse: Quadratur des Kreises Was denn nun? Einerseits führt die Deutsche Börse einen „konstruktiven Dialog" mit den Verantwortlichen in Hessen über die geplante Fusion mit der London Stock Exchange, wie Börse-Chef Carsten Kengeter betont. Andererseits seien Aussagen zu Gesprächsinhalten spekulativ, weil die Hessische Börsenaufsicht ja erst nach Zustimmung der EU-Kommission und in Kenntnis eventueller Auflagen die Fusion prüfen und entscheiden könne. Ist der Holdingsitz London, wie er unmissverständlich in dem von den Aktionären beschlossenen Fusionsvertrag fixiert ist, unumstößlich oder gibt es doch ein Hintertürchen und Verhandlungsspielraum? Ebenfalls eine Frage, bei der der sonst so gern mit klarer Ansage auftretende Kengeter in der Jahrespressekonferenz herumeierte wie ein Goggomobil auf drei Rädern. Der Grund: Die Fusion hängt am seidenen Faden. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Börse dämmert längst, dass es die Zustimmung der Börsenaufsicht für einen Holdingsitz in London in der Nach-Brexit-Welt nicht geben kann. Dies dem Fusionspartner in London und dessen Eigentümern zu verklickern, ohne dort als unzuverlässiger Kantonist zu gelten, der nicht zum Fusionsvertrag steht, gleicht rechtlich wie auch inhaltlich der Quadratur des Kreises.