Vorschau (19:12) CDU/CSU geht beim Thema Managergehälter auf die SPD zu Unter der Decke rumort es bei CDU/CSU gewaltig, seit Fraktions- und Parteiführung der SPD am Dienstag signalisiert haben, bei möglichen Restriktionen von Managervergütungen durchaus gesprächsbereit zu sein. Die Wendung kam insofern völlig überraschend, weil sich die Union noch in der vergangenen Woche entschieden gegen eine Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Vorstandsvergütungen gewehrt hatte. Nun zeigt sich die Unionsfraktion auch in diesem Punkt verhandlungsbereit. Sie will das Thema sogar noch in dieser Legislaturperiode abräumen, um der SPD im Wahlkampf keine Angriffsfläche zu bieten.

