Vorschau (19:11) QE beschert EZB höheren Gewinn Seit Anfang 2015 kauft das Eurosystem in großem Stil Anleihen, vor allem Staatstitel. In Deutschland ist das heftig umstritten. Von den höheren Zinserträgen der EZB durch QE profitiert aber aktuell auch Berlin. Dank höherer Zinserträge aus dem umstrittenen Wertpapierkaufprogramm Quantitative Easing (QE) und auf das Dollar-Portfolio hat die Europäische Zentralbank (EZB) im abgelaufenen Jahr ihren Nettogewinn deutlich gesteigert. Der Überschuss belief sich 2016 auf 1,19 Mrd. Euro, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte – nach 1,08 Mrd. Euro im Vorjahr. Das bedeutet ein Plus von mehr als 10 %. Der Nettozinsertrag aus den im Zuge von QE gekauften Wertpapieren erhöhte sich von 275 Mill. Euro auf 435 Mill. Euro.

