Leitartikel: Politik treibt in sichere Häfen Für einige Zeit sah es danach aus, als würden sich die Renditen der Bundesanleihen langsam, aber sicher von ihren historischen Tiefs absetzen und erst mal einen gewissen Marsch nach oben antreten, auch wenn die meisten Marktakteure nicht mit nachhaltig höheren und vor allem nicht mit deutlich höheren Bondrenditen in der Eurozone und hier speziell bei Bundesanleihen rechneten. Treiber dieser Aufwärtsbewegung, die einige Wochen anhielt, war Donald Trump. Der neu gewählte US-Präsident wartete mit vollmundigen Versprechungen in der Wirtschaftspolitik auf, die der US-Konjunktur einen Boom verschaffen soll. Entlastete Unternehmen und Konsumenten sowie mehr Staatsausgaben bedeuten letzten Endes mehr kaufkräftige Nachfrage, und das stimuliert die Konjunktur, was schließlich auch ein Treiber für die Inflation ist. Höhere Teuerungsraten infolge des Konjunkturaufschwungs rufen dann die US-Notenbank auf den Plan, die über höhere Leitzinsen einer Überhitzung der US-Konjunktur und deutlich höheren Preisniveaus entgegenwirken muss. Das bleibt an den US-Bondmärkten nicht ohne Wirkung. Ein derartiges Konjunktur- und Inflationsszenario quittieren US-Staatsanleihen und andere Bondmarktsegmente mit höheren Renditen. Im Fahrwasser des US-Rentenmarktes geht es dann auch in der Eurozone mit den Renditen aufwärts – so die gängigen Argumente für einen Aufwärtsdruck bei den Anleiherenditen diesseits des Atlantiks.