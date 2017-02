Zahlungsverkehrsexperte Hakan Eroglu von Accenture: Die Sicherheitsfrage ist brisant In weniger als einem Jahr soll die europäische Zahlungsdienste-Richtlinie „Payment Services Directive" (PSD2) in nationales Recht umgesetzt werden. Auf die damit verbundene Öffnung des Zahlungsverkehrs für Drittanbieter an der Schnittstelle zum Kunden müssen sich Banken längst einstellen. Zwei Aspekte treten in den Fokus: zum einen eine stärkere Kundenauthentifizierung und zum anderen die Haftung in Betrugsfällen. Gerade die Haftungs- und Sicherheitsfrage sei für Banken brisant, weil künftig alle, die im erweiterten Zahlungsverkehrsraum Europa als Dienstleister (Payment Services Provider, PSP) zugelassen sind, Zugang zur Kundenschnittstelle erhalten, unterstreicht Zahlungsverkehrsexperte Hakan Eroglu von Accenture im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. „Banken können nicht überprüfen, ob der im jeweiligen EU-Staat zugelassene PSP-Dienstleister auch seriös ist", mahnt Eroglu.