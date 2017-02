Vorschau (19:11) Triton schielt verstärkt auf gelistete Unternehmen Zwar ist das Umfeld für Private Equity nach Einschätzung von Martin Huth auch im neuen Jahr spannend. Doch der Fondsmanager, der dem Investment Committee von Triton angehört und seit 2003 bei der in Deutschland sehr aktiven Beteiligungsgesellschaft ist, schaut verstärkt auf Public Equity – also auf Investments in börsennotierte Unternehmen. Ausgestattet zunächst mit einem Startkapital, das die Partner der auf Nordeuropa ausgerichteten Beteiligungsgesellschaft mit 60 Mill. Euro stellen, spricht Triton nun externe Investoren an.

Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 17.2.2017: Bericht von Walther Becker auf Seite 10



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26016&titel=Triton-schielt-verstaerkt-auf-gelistete-Unternehmen







Termine des Tages

Freitag, 17.02.2017



Ergebnisse

Allianz: Jahresergebnis

Landessparkasse zu Oldenburg: Jahres-PK







Anlagemagazin