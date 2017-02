Vorschau (19:11) Nestlé-CEO Schneider gibt vorsichtigen Ausblick Nestlé hat 2016 das vierte Jahr in Folge das strategische Wachstumsziel verfehlt. Das organische Plus von 3,2 % liegt nicht nur deutlich unter der mittelfristigen Vorgabe von 5 bis 6 %, die bislang Gültigkeit hatte, die Rate erreicht nicht einmal die im Oktober von 4,2 auf 3,5 % gesenkte Prognose. Außerdem ist es das fünfte Jahr hintereinander, dass das organische Wachstum niedriger als im Vorjahr ausfällt und der niedrigste Wert seit mehr als zehn Jahren. Der seit Jahresanfang amtierende CEO Mark Schneider, der bis Ende Juni vorigen Jahres Vorstandschef des Gesundheitskonzerns Fresenius war, hat darauf reagiert. De facto kippte er das mittelfristige Wachstumsziel von 5 bis 6 %, da er für das laufende Jahr eine deutlich bescheidenere Vorgabe machte.

