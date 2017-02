Britische Nebenwerte auf Rekordhoch Der FTSE 100 hat seit dem Kursrutsch nach dem EU-Referendum ein Höchst nach dem anderen markiert. Ende 2016 hatten die von der Börsen-Zeitung befragten Anlageexperten den Jahresendstand 2017 mit 7150 Punkten angesetzt (vgl. BZ vom 31.12.2016). Nun notiert der britische Leitindex bei 7280 Zählern. Damit ist der FTSE 100 seit Jahresbeginn über 2 % gestiegen. Eine Vertrauenserklärung der Anleger an die Politik von Theresa May ist das nicht unbedingt, denn der Footsie ist kein gutes Abbild der britischen Volkswirtschaft. Die in ihm enthaltenen Firmen berichten größtenteils in Dollar und machen drei Viertel ihres Geschäfts außerhalb des Vereinigten Königreichs. Der Index ähnelt daher eher dem MSCI World. Die Abwertung des Pfunds macht ihre Aktien für Anleger attraktiv.