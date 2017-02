Vorschau (19:14) Finanzmarktkalender

In unserem

Um mehr als 50 % hat die VW-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten zugelegt. Sieben negativen Anlageempfehlungen von Analysten stehen bei neun neutralen gegenwärtig 16 positive gegenüber. Die Sichtweiten in der Dieselabgaskrise haben sich verbessert: Der Volkswagen-Konzern hat 17 Monate nach Bekanntwerden der Softwaremanipulationen bei 11 Millionen Dieselautos eine verlässlichere Planungsgrundlage als noch vor Jahresfrist. Mit Spannung erwartet werden erste Zahlen und Details zur geplanten Deckelung der Managementvergütung, über die der VW-Aufsichtsrat unter Führung von Hans Dieter Pötsch in einer Woche beraten wird.In unserem Terminbereich finden Sie den Finanzmarktkalender als PDF-Datei zum Download. Mehr dazu lesen Sie in der Börsen-Zeitung vom 17.2.2017 im Finanzmarktkalender mit den Terminen der kommenden Woche u.a. in einem Beitrag von Carsten Steevens auf Seite 2



URL zum Artikel:

https://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=26019&titel=Finanzmarktkalender







Termine des Tages

Freitag, 17.02.2017



Ergebnisse

Allianz: Jahresergebnis

Landessparkasse zu Oldenburg: Jahres-PK







Anlagemagazin